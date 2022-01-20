Казахстан - сложная многонациональная страна, напоминающая по строению СССР. О том, что спровоцировало беспорядки в республике, в интервью Украина.ру рассказал писатель Владимир Видеманн

Ключевое значение для казахов до сих пор занимает не столько национальное, сколько родоплеменное деление по кланам (жузам), подчеркнул эксперт. Начиная со времён СССР, власть в республике принадлежит представителям Старшего жуза, к которому относятся бывший президент Нурсултан Назарбаев и действующий — Касым-Жомарт Токаев. «Пусть процветает Казахстан»: уроженец Алма-Аты Жириновский обратился к жителям страны © Пресс-служба Госдумы РФ / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанк

«Поэтому в сегодняшней ситуации речь идет, судя по всему, в первую очередь о межклановой борьбе за административный и финансовый ресурсы. Но это не исключает и того, что остальные условные «партии» — Средний (север) и Младший (запад) жузы, а также русскоговорящее население — могут иметь свои интересы», — сказал Видеманн.

К массовым беспорядкам в республике в целом приложили руку националисты-пантюркисты, религиозные фанатики-исламисты и противники как президента Токаева, так и Елбасы — Назарбаева, заключил собеседник издания.

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