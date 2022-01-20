Писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, в интервью изданию Украина.ру озвучил свою версию относительно события, произошедших в начале января в Казахстане, в частности, публицист назвал возможных зачинщиков протестов

«Стратегические головные боли»: Злобин прокомментировал отношения США и РФ © Открытые источники Касым-Жомарт Токаев. Однако Видеманн выразил сомнение, что именно он запустил топливный кризис, в итоге приведший страну к трагическим событиям.

«Скорее всего, это дело рук его противников, включая людей [экс-главы государства Нурсултана] Назарбаева, недовольных начавшимся еще 3 года назад транзитом власти и последовательной утерей своих позиций. Не исключено, что к мятежу присоединились и другие силы, в том числе антиназарбаевские и антитокаевские одновременно. Цель последних — радикальная смена действующей модели власти в стране в свою пользу», — заявил писатель.

Полностью интервью с Владимиром Видеманном можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев

попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.