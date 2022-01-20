«Мы все знаем, что Восток — дело тонкое! О том, как там меняется власть, замечательно показано в фильме «Орда». Вот сидит хан на своей тахте, в окружении родственников, любовниц и челяди и, упиваясь властью, троллит западных пришельцев. И тут один из братьев неожиданно набрасывает ему сзади на шею удавку. При этом все окружение тупо молчит. Они ведь понимают, что выступить — значит пойти против нового хана, со всеми издержками!» — сказал Видеманн.
Такие «традиции», уточнил он, свойственны не только Казахстану но и соседним государствам, однако в каждом конкретном случае устранение «старого хана» связано со своими обстоятельствами. В начале января в качестве такового выступил сжиженный газ.
«Всем ясно, что в Казахстане проблема с топливом была использована лишь в качестве спускового крючка для начала схватки за передел власти. Но кто с кем схватился — вопрос далеко не однозначный, каждый день приносит новые составляющие казахстанского пазла», — резюмировал писатель.
Полностью интервью с Владимиром Видеманном можно прочитать здесь.