Писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, в интервью изданию Украина.ру прокомментировал события, произошедшие в Казахстане в начале января, заметив, что ситуация еще далека от финала, и процесс сборки «казахстанского пазла» еще в процессе

«Мы все знаем, что Восток — дело тонкое! О том, как там меняется власть, замечательно показано в фильме «Орда». Вот сидит хан на своей тахте, в окружении родственников, любовниц и челяди и, упиваясь властью, троллит западных пришельцев. И тут один из братьев неожиданно набрасывает ему сзади на шею удавку. При этом все окружение тупо молчит. Они ведь понимают, что выступить — значит пойти против нового хана, со всеми издержками!» — сказал Видеманн.

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«Всем ясно, что в Казахстане проблема с топливом была использована лишь в качестве спускового крючка для начала схватки за передел власти. Но кто с кем схватился — вопрос далеко не однозначный, каждый день приносит новые составляющие казахстанского пазла», — резюмировал писатель.

Полностью интервью с Владимиром Видеманном можно прочитать здесь.