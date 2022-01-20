Пока Соединенные Штаты Америки делают все, чтобы ядерного оружия в мире становилось только больше. В этих условиях Россия и Китай не могут позволить себе разоружиться. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

«До тех пор, пока США пытаются доминировать, это останавливает мир от ядерной войны, потому что Штаты не могут нанести разоружающий ракетный удар из высокоточного оружия ни по нам, ни по Китаю. Может быть, ситуация изменится, но пока попытка США и их союзников сохранить свое доминирование в мире — это большая проблема. Я не вижу возможности ликвидации ядерного оружия», — заявил эксперт.

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«Ядерное оружие может появиться и у других государств, и США этому активно способствуют. Создавая AUKUS (трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США — ред.), Штаты фактически могут передать Австралии оружейный уран в виде ядерного оружия», — сказал Евсеев.

«Деятельность США ведет к развалу идеи о нераспространении ядерного оружия, поэтому Россия и Китай не могут пойти на его ликвидацию», — подытожил он.

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