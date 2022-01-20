«Оно будет способствовать укреплению этой организации, перед лицом которой стояли огромные вызовы в прошлом году. Это нарушение территориальной целостности Республики Армения и майский конфликт между Таджикистаном и Киргизией, двумя членами ОДКБ. Поэтому операция в Казахстане — это большое достижение. Оно будет способствовать более активному сотрудничеству между Россией, Белоруссией и Казахстаном по линии ОДКБ», — считает эксперт.
Полностью интервью с Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.
Миротворческие силы ОДБК (Организации Договора о коллективной безопасности) были введены в Казахстан по просьбе президента Касыма-Жомата Токаева, когда протесты, начавшиеся в стране на фоне роста цен на топливо, переросли в мятеж и расправу в том числе над силовиками.
Миротворцы ОДКБ охраняли стратегические объекты страны и пробыли в Казахстане всего несколько дней. Как только ситуация начала налаживаться, силы, брошенные на помощь Казахстану, вернулись домой.