Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев оценил перспективы ОДБК (Организации Договора о коллективной безопасности), заявив в интервью изданию Украина.ру, что пример использования этой миротворческой миссии в Казахстане станет большим заделом на будущее

«Оно будет способствовать укреплению этой организации, перед лицом которой стояли огромные вызовы в прошлом году. Это нарушение территориальной целостности Республики Армения и майский конфликт между Таджикистаном и Киргизией, двумя членами ОДКБ. Поэтому операция в Казахстане — это большое достижение. Оно будет способствовать более активному сотрудничеству между Россией, Белоруссией и Казахстаном по линии ОДКБ», — считает эксперт.

«В долг Украине больше никто не даст». Почему в стране падает покупательная способность населения © коллаж Украина.Ру Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.

Миротворческие силы ОДБК (Организации Договора о коллективной безопасности) были введены в Казахстан по просьбе президента Касыма-Жомата Токаева, когда протесты, начавшиеся в стране на фоне роста цен на топливо, переросли в мятеж и расправу в том числе над силовиками.

Миротворцы ОДКБ охраняли стратегические объекты страны и пробыли в Казахстане всего несколько дней. Как только ситуация начала налаживаться, силы, брошенные на помощь Казахстану, вернулись домой.