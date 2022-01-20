Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев ответил на вопросы журналистов издания Украина.ру. В том числе он прокомментировал активно обсуждаемый в последнее время вопрос размещения на территории Казахстана российских военных баз, деятельность которых была бы направлена, например, против талибов

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«Что касается талибов, то пока они не нападают на страны Центральной Азии. А если это будут не талибы, а радикальные исламисты в составе «ИГИЛ»*, численность которых может вырасти от 4,5 до 10 тысяч? Так что теоретически такое решение возможно. Но пока мы исходим из возможности сил ОДКБ», — заключил эксперт.

Полностью интервью с Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.

*Террористическая организация запрещена в РФ.