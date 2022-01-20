По словам Евсеева, потенциально размещение баз РФ в Казахстане возможно, однако речь не о ближайшей перспективе. Пока помощь. Если она понадобится, будет оказываться в рамках миротворческих сил ОДКБ, как это уже было сделано в начале января.
«Что касается талибов, то пока они не нападают на страны Центральной Азии. А если это будут не талибы, а радикальные исламисты в составе «ИГИЛ»*, численность которых может вырасти от 4,5 до 10 тысяч? Так что теоретически такое решение возможно. Но пока мы исходим из возможности сил ОДКБ», — заключил эксперт.
Полностью интервью с Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.
*Террористическая организация запрещена в РФ.