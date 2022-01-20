Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев прокомментировал версию, высказываемую многими экспертами о том, что президента Украины Владимира Зеленского свергнет военная верхушка, ориентированная на Москву. Свое мнение Евсеев озвучил в интервью изданию Украина.ру

«Тут надо говорить не о пророссийской, а о патриотической части командования ВСУ, которая точно не хочет полномасштабного конфликта с Россией, прекрасно понимая, чем это закончится. Но их точно недостаточно», — заявил эксперт.

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«Если Зеленский пойдет на определенного рода уступки олигархам, то вероятность такого сценарий будет не очень большая. Скорее всего, он не пойдет на излишнее обострение отношений с [Ринатом] Ахметовым или [Виктором] Пинчуком.

Полностью интервью с Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.