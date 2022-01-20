«Тут надо говорить не о пророссийской, а о патриотической части командования ВСУ, которая точно не хочет полномасштабного конфликта с Россией, прекрасно понимая, чем это закончится. Но их точно недостаточно», — заявил эксперт.
Он уверен, что Зеленский расклад сил хорошо понимает, поэтому лишний раз обострять ситуацию не станет. А вот его борьбу с олигархами может привести к потере должности, но и тут — с оговорками.
«Если Зеленский пойдет на определенного рода уступки олигархам, то вероятность такого сценарий будет не очень большая. Скорее всего, он не пойдет на излишнее обострение отношений с [Ринатом] Ахметовым или [Виктором] Пинчуком.
Полностью интервью с Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.