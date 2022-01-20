Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев прокомментировал заявления, прозвучавшие недавно из Лондона и Вашингтона, о том, что Киев снабдят новым вооружением, в том числе переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК). Чем это грозит, эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру

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«Если США и Великобритания хотят поставить Украине это оружие, то они берут на себя гарантии того, что оно не появится в других местах. Я бы на их месте такую ответственность брать не стал, учитывая уровень коррупции в ВСУ и желание отдельных ее представителей заработать денег.

Эти ПЗРК могут перепродать радикальным исламистам, которые в дальнейшем их используют против гражданской авиации. То есть США в угоду своим целям совершенно не учитывают, что они усугубляют проблемы борьбы с терроризмом», — заключил эксперт.

Полностью интервью с Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.

Ранее в Кремле назвали чрезвычайно опасными заявления из Лондона и Вашингтона о возможности поставок на Украину вооружений, в том числе ПЗРК, отметив, что подобные шаги будут способствовать росту напряженности в регионе.