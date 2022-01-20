Евсеев напомнил, что все, что попадает на Украину, позже «всплывает» в самых неожиданных местах. Например, в Казахстане, где на протестах начала января успели засветиться украинцы. Исключением не станут и другие места вооруженных конфликтов.
«Если США и Великобритания хотят поставить Украине это оружие, то они берут на себя гарантии того, что оно не появится в других местах. Я бы на их месте такую ответственность брать не стал, учитывая уровень коррупции в ВСУ и желание отдельных ее представителей заработать денег.
Эти ПЗРК могут перепродать радикальным исламистам, которые в дальнейшем их используют против гражданской авиации. То есть США в угоду своим целям совершенно не учитывают, что они усугубляют проблемы борьбы с терроризмом», — заключил эксперт.
Полностью интервью с Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.
Ранее в Кремле назвали чрезвычайно опасными заявления из Лондона и Вашингтона о возможности поставок на Украину вооружений, в том числе ПЗРК, отметив, что подобные шаги будут способствовать росту напряженности в регионе.