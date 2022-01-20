Плюс ко всему, Украина — это еще и площадка для того, чтобы каким-то образом влиять и на политику Европейского союза, поэтому уходить с такой площадки США вряд ли будут, тем более что Украина им обходится значительно дешевле, чем Афганистан, констатировал эксперт.
«Понятное дело, что сейчас Байден с чистой совестью может сказать, что США согласились на «Северный поток-2», но зато Украину спасли. И дальше Украина будет играть вот такую роль такой вот фишки в американских политических играх», — привел пример Бондаренко.
Что же касается Владимира Зеленского и его перспектив на фоне геополитических процессов, то он может выступить как в роли лузера, который попросту оказался манипулируемым политиком, а может оказаться в роли победителя, который победил огромную российскую армию, не дав ей возможности вторгнуться на территорию Украины, заключил собеседник издания.