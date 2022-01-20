США добровольно не уйдут из Украины, это очень выгодный плацдарм многоразового использования для третирования России. США очень выгодно находиться непосредственно у границ Российской Федерации. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

«Понятное дело, что сейчас Байден с чистой совестью может сказать, что США согласились на «Северный поток-2», но зато Украину спасли. И дальше Украина будет играть вот такую роль такой вот фишки в американских политических играх», — привел пример Бондаренко.

Что же касается Владимира Зеленского и его перспектив на фоне геополитических процессов, то он может выступить как в роли лузера, который попросту оказался манипулируемым политиком, а может оказаться в роли победителя, который победил огромную российскую армию, не дав ей возможности вторгнуться на территорию Украины, заключил собеседник издания.