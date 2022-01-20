Нередко решая тактическую задачу, политики создают целый комплекс стратегических проблем. Такая ситуация, например, сложилась с распадом СССР, чего активно добивался Запад, но сам же оказался не готов к такому положению дел. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин

«В политике очень часто, решая текущие проблемы, успешно даже решая их, страны создают себе долгосрочные стратегические головные боли. Так и развал Советского Союза лишил Соединенных Штатов Америки главного спарринг-партнера, к чему США оказались не готовы ни политически, ни интеллектуально», — сказал Злобин.

Запад хочет наказать Россию за собственные ошибки. Газа меньше, вопросов больше © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Что на тот момент казалось совершенно правильной тактической задачей, никто же не мог предположить, что придя в Европу, американские военные никогда оттуда не уйдут. Более того, создадут сильнейшую военную организацию в Европе, разместят свои ядерные силы и станут главным вызовом безопасности и СССР, и нынешней России», — отметил эксперт.

По мнению Злобина, эти уроки истории обязательно нужно учить современным политикам, чтобы не создать нерешаемые или трудно решаемые проблемы для своих преемников, а значит и целых будущих поколений.

Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.