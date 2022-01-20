Попытка захвата власти в Казахстане свелась к грабежам и погромам просто потому, что такие события всегда сопровождаются мародерством. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

«Казахстанский эпизод лишний раз показал, что постсоветские режимы оказались хрупкими и ненадежными. Поэтому и КНБ, и полиция, и армия, и гражданские чиновники не сработали так, как от них ожидали», — указал Серенко.

Если совсем упрощенно говорить о казахстанских событиях, то локальные протесты на западе быстро сменили свои цели и установки, именно поэтому в Алма-Ате была явно предпринята попытка захвата власти боевиками, заключил собеседник издания.

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