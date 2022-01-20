Все цветные, полуцветные и бесцветные революции на постсоветском пространстве сопровождаются стоящими на коленях силовиками, стреляющими друг друга толпами и разграбленными магазинами, исключение составляют только белорусы, снимавшие обувь, когда вставали на лавочки, но это исключение, которое только подтверждает правило, констатировал эксперт.
«Казахстанский эпизод лишний раз показал, что постсоветские режимы оказались хрупкими и ненадежными. Поэтому и КНБ, и полиция, и армия, и гражданские чиновники не сработали так, как от них ожидали», — указал Серенко.
Если совсем упрощенно говорить о казахстанских событиях, то локальные протесты на западе быстро сменили свои цели и установки, именно поэтому в Алма-Ате была явно предпринята попытка захвата власти боевиками, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.