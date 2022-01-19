Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину, предлагающий рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, передает 19 января РИА Новости

Депутаты КПРФ, предложившие законопроект, заявили, что считают «обоснованным и морально оправданным» признание Донецкой народной республики и Луганской народной республики. «Обострение неизбежно»: пессимистический прогноз для Донбасса от Денисова © видео Украина.ру

По их словам, в ЛНР и ДНР сложились демократические органы со всеми атрибутами легитимной власти.

«Новые власти Украины стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам, быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию жителей этих областей. Действия украинских властей вынудили жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей инициировать проведение референдума и проголосовать в мае 2014 года за принятие Акта о самоопределении Донецкой Народной Республики (89%) и Акта о самоопределении Луганской Народной Республики (96%)», — говорится в тексте проекта.

Представители КПРФ указали, что в ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы, из-за чего в Россию в поисках убежища прибыли более 2,5 млн человек. Действия украинской власти в отношении неподконтрольной Украине части Донбасса сравнимы с геноцидом, отмечается в проекте.

«Это (признание ЛНР и ДНР — ред.) весомый шанс уберечь от агрессивных действий со стороны Украины… Сейчас ситуация дошла до предела, идет серьезный накал, и уберечь от реальной агрессии и начала военных действий может только принципиальная позиция», — пояснил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Он указал, что на границах ЛНР и ДНР размещаются спецназовцы из Канады, также продолжаются поставки оружия Украине из США. По мнению Афонина, это говорит о том, что «будет развязана военная авантюра».

Власти Украины в 2014 году начали операцию против республик Донбасса, заявивших о независимости. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 11 тыс. человек.