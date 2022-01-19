Целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев могло быть объявление о договоренностях США и РФ, сказал 19 января в эфире телеканала «НАШ» экс-министр экономики Украины Виктор Суслов

По мнению экс-министра, Блинкен лично прилетал в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским, чтобы сообщить что-то «не очень приятное Украине».

«Возможно, Зеленскому придется согласиться с тем, что дело приема Украины в НАТО, допустим, будет отложено в очень долгий ящик, хотя официально об этом, может быть, и не будет объявлено», — предположил Суслов.

По итогам переговоров с Зеленским госсекретарь США сообщил, что проинформировал украинского президента об итогах консультаций РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Блинкен заверил Зеленского что последствия для России за эскалацию ситуации на Украине будут «калечащими», и пообещал предоставить Украине военную и экономическую помощь.

Также 19 января Блинкен провел переговоры по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Их личная встреча состоится в Женеве.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США могли бы взять на себя обязательство не голосовать за вступление Украины и Грузии в НАТО вместо введения моратория на расширение Альянса. Блинкен назвал цель предстоящей встречи с Лавровым © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

На прошлой неделе состоялись переговоры по российским предложениям безопасности в формате Россия — США, Россия — НАТО и ОБСЕ. Российская сторона потребовала гарантий по нерасширению Альянса на восток и контролю за ядерными вооружениями, в МИД РФ ожидают письменного ответа от США и НАТО.