Вместо моратория на расширение НАТО США могли бы принять обязательство не голосовать за вступление Украины и Грузии в НАТО, заявил 19 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Рябков напомнил о формуле, принятой на бухарестском саммите Альянса в 2008 году, в которой утверждается, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

«Это должно быть заменено, с пониманием, что этого не произойдет никогда. Если США возьмут на себя одностороннее обязательство в обязывающей форме, что они не будут никогда голосовать за вступление Украины и других стран за вступление в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию», — сказал замглавы МИД России.

Рябков подчеркнул, что России нужны юридически обязывающие правовые гарантии нерасширения НАТО в договорной форме, в форме двустороннего договора с США и в форме договорного соглашения с НАТО.

Российский дипломат выразил надежду, что ответ США и Альянса на предложения РФ по гарантиям безопасности поступит в ближайшее время.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал неприемлемым требование отказаться от расширения Альянса, однако заявил, что готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, включая ядерные.