На акции у здания Офиса президента Украины в поддержку экс-главы государства Петра Порошенко собрались более тысячи человек, передает Интерфакс

По данным СМИ, в колонне сторонников Порошенко, которая прошла от здания Печерского суда к Банковой, более тысячи человек.

Большинство участников акции не попали на территорию Офиса президента и остались за воротами, потому что у здания Офиса президента находятся каток и аттракционы. Из-за этого участники акции заявили, что Зеленский «прикрывается детьми».

Среди участников митинга — экс-глава Института национальной памяти, депутат партии Порошенко Владимир Вятрович.



Он заявил СМИ, что акция проводится с целью остановить «гонения оппозиции» на Украине. Суд над Порошенко: сторонники экс-президента устроили потасовку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы убеждены, что попытка создать в Украине авторитарный режим по образцу белорусского, казахского или российского, делает Украину более слабой в противостоянии с Россией», — сказал Вятрович.

Ранее Печерский суд Киева, несмотря на ходатайство прокуратуры об аресте Порошенко с возможностью залога в миллиард гривен, отпустил политика под личное обязательство. Порошенко заявил о намерении подать апелляцию.