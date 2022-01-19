В ходе дискуссии министр обороны Великобритании Малкольм Рифкинд заявил, что для стабилизации ситуации России следует «вывести свои войска из Донбасса и Крыма».
«Одно из самых смехотворных предложений, которые я слышал за всю свою жизнь — это вывести наши силы из Крыма», — прокомментировал Рябков.
Крым стал российским регионом по итогам референдума после госпереворота на Украине в 2014 году. В апреле 2014 года заявили о несогласии с Евромайданом и провозгласили независимость республики Донбасса. Власти Украины начали против них военную операцию.
На прошлой неделе состоялись переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности и нерасширению Альянса на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен идти на уступки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.