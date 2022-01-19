Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 19 января на заседании клуба «Валдай» оценил предложение экс-министра обороны Великобритании вывести войска РФ из Крыма как смехотворное, передает РИА Новости

В ходе дискуссии министр обороны Великобритании Малкольм Рифкинд заявил, что для стабилизации ситуации России следует «вывести свои войска из Донбасса и Крыма».

«Одно из самых смехотворных предложений, которые я слышал за всю свою жизнь — это вывести наши силы из Крыма», — прокомментировал Рябков.

Крым стал российским регионом по итогам референдума после госпереворота на Украине в 2014 году. В апреле 2014 года заявили о несогласии с Евромайданом и провозгласили независимость республики Донбасса. Власти Украины начали против них военную операцию. Триумф Екатерины, до которого не дожил Потёмкин. Как Крым и вся Новороссия навечно стали русскими © РИА Новости, Стрекалов / Перейти в фотобанк

На прошлой неделе состоялись переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности и нерасширению Альянса на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен идти на уступки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.