Если упрощенно смотреть на ситуацию в Казахстане, то локальные протесты на западе быстро сменили свои цели и установки. Именно поэтому в Алма-Ате была явно предпринята попытка захвата власти боевиками. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

«Поэтому если говорить о целях «январской революции», то они состояли в том, чтобы раскрутить протестный потенциал в связи с событиями на западе, оседлать протесты и попытаться свергнуть власть», — уточнил Серенко.

Есть веские основания полагать, что не обошлось без руководства КНБ во главе с Каримом Масимовым, ему и его подчинённым (которые всегда были тесно связаны с семьей Назарбаева) сейчас приписывают множество злодейств, но сейчас сложно сказать, что из этого правда, заключил собеседник издания.

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