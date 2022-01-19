Смысл этой акции состоял в том, чтобы овладеть первой столицей Казахстана и уже с позиции захваченного города вести переговоры с Токаевым и правящей верхушкой. Именно там происходили самые жестокие убийства и кровавые столкновения, пояснил эксперт
«Поэтому если говорить о целях «январской революции», то они состояли в том, чтобы раскрутить протестный потенциал в связи с событиями на западе, оседлать протесты и попытаться свергнуть власть», — уточнил Серенко.
Есть веские основания полагать, что не обошлось без руководства КНБ во главе с Каримом Масимовым, ему и его подчинённым (которые всегда были тесно связаны с семьей Назарбаева) сейчас приписывают множество злодейств, но сейчас сложно сказать, что из этого правда, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.