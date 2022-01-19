Для казахов это был важный момент, потому что это топливо дешевое, и на нем ездят те, кто занимается извозом и зарабатывает деньги для семьи, то есть повышение цен более чем в два раза била по конкретным интересам конкретных людей, утонил эксперт.
«Отсюда получился стихийный беспроектный бунт, у которого не было будущего, в том смысле, что люди должны были пошуметь и разойтись, как они делали это раньше. На территории младшего жуза такие выступления бывали всегда, но они были редки и не выливались за пределы региона», — указал Серенко.
Местные власти думали, что именно так и произойдет, но подключился второй уровень реагирования на эти события с использованием ранее подготовленной (в том числе при участии сотрудников госбезопасности, криминальных элементов и исламистских структур) группы активистов, добавил политолог.
Наверное, еще был третий уровень участия в этих событиях, но он был ограничен движением «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Не надо недооценивать его ресурсы, но и преувеличивать его роль тоже не надо. Фактор ДВК сыграл локальную роль, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.