В январских событиях в Казахстане есть несколько слоев. Первый — это беспроектный уровень. Толпа людей в западном Казахстане вышли на улицы из-за повышения цен на газовое топливо для автомобилей. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

«Отсюда получился стихийный беспроектный бунт, у которого не было будущего, в том смысле, что люди должны были пошуметь и разойтись, как они делали это раньше. На территории младшего жуза такие выступления бывали всегда, но они были редки и не выливались за пределы региона», — указал Серенко.

Местные власти думали, что именно так и произойдет, но подключился второй уровень реагирования на эти события с использованием ранее подготовленной (в том числе при участии сотрудников госбезопасности, криминальных элементов и исламистских структур) группы активистов, добавил политолог.

Наверное, еще был третий уровень участия в этих событиях, но он был ограничен движением «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Не надо недооценивать его ресурсы, но и преувеличивать его роль тоже не надо. Фактор ДВК сыграл локальную роль, заключил собеседник издания.

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