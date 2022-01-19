Печерский райсуд Киева отпустил экс-президента Петра Порошенко под личное обязательство, сообщает Telegram-канал "Политика Страны" 19 января

«Это самая легкая мера пресечения из всех возможных. Виктору Медведчуку по тому же делу дали домашний арест», — отметили в паблике.

Кроме того, Порошенко должен сдать загранпаспорт. «Путин заплатит»: Порошенко пригрозил РФ оружием с Запада © REUTERS, Gleb Garanich

Ранее у здания суда сторонники экс-президента устроили потасовку с полицией.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. По той же статье ранее обвинили сопредседателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, он находится под домашним арестом.