«Это самая легкая мера пресечения из всех возможных. Виктору Медведчуку по тому же делу дали домашний арест», — отметили в паблике.
Кроме того, Порошенко должен сдать загранпаспорт.
Ранее у здания суда сторонники экс-президента устроили потасовку с полицией.
Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. По той же статье ранее обвинили сопредседателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, он находится под домашним арестом.