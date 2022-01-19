В начале января Украина транспортировала 52,4 млн кубометров газа в Евросоюз, это наименьший объем транзита в этот период с 2019 года. Об этом сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook 19 января

«За первые 16 суток в январе 2019 года среднесуточный объем транзита составил более 250 млн куб. м газа, в "ковидном" 2020-м — 83,4 млн куб. м, в 2021 год — 124,6 млн куб. м, в 2022-м — лишь 52,4 млн куб. м газа», — написал Макогон.

Глава Оператора ГТС заявил, что «Газпром» снова отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на февраль 2022 года, хотя «такая возможность есть». «Россия никуда не денется». В Киеве удивились нежеланию Москвы продлевать транзит газа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам Макогона, это свидетельствует о том, что «Газпром» не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период, давление на Европу для запуска «Северного потока — 2» продолжается».

В свою очередь представители Газпрома подчеркивают, что сокращение транзита в Европу связано с отсутствием спроса. Кроме того, российская компания оплачивает транзит по ГТС Украины по долгосрочному контракту вне зависимости от фактического объема прокачки.