Корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк готов вернуться в Россию, если у властей нет к нему претензий. Об этом он сказал в интервью радио «Эхо Москвы» 18 января

В МИД Украины пообещали защитить Цимбалюка от «преследований РФ» © прямая трансляция

«Если дела нет, тогда что? Чемодан, вокзал, Москва. А что?» — сказал журналист.

По словам Цимбалюка, в России власти «вправе терпеть его или нет», а в Киеве сам он «царь и хозяин».

Ранее, после серии расследований украинского видеоблогера Анатолия Шария, Цимбалюка вызвали на допрос по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Цимбалюк уехал из России на Украину. Московская прокуратура отменила его вызов на допрос.