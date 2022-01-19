Цимбалюк сообщил, что его адвокат направил запрос в прокуратуру с целью выяснить, заведено ли на него дело в РФ.
«Если дела нет, тогда что? Чемодан, вокзал, Москва. А что?» — сказал журналист.
По словам Цимбалюка, в России власти «вправе терпеть его или нет», а в Киеве сам он «царь и хозяин».
Ранее, после серии расследований украинского видеоблогера Анатолия Шария, Цимбалюка вызвали на допрос по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Цимбалюк уехал из России на Украину. Московская прокуратура отменила его вызов на допрос.