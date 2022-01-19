В прошлом году расходы Украины на закупку каменного угля в России увеличились на 48% по сравнению с 2020 годом, до $1,5 млрд. Об этом 18 января сообщила Государственная таможенная служба Украины

Согласно данным Государственной таможенной службы, в 2021 году Украина импортировала из РФ 19 млн 563,048 тыс. тонн угля. За год рост импорта составил 15,4%.

В общем импорте угля на Украину за прошлый год РФ лидирует (62,09%). Доля закупок в США — 19,88% от общего импорта. Казахстан стал третьим крупнейшим поставщиком угля на Украину в 2021 году.

Экспорт угля в 2021 году составил 4,98 тыс. тонн. Преимущественно Украина отправляла уголь в Словакию, Венгрию и Болгарию.

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Из-за дефицита угля на электростанция в стране стали проводить веерные отключения электроэнергии под предлогом ремонта электросетей.