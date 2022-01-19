Согласно данным Государственной таможенной службы, в 2021 году Украина импортировала из РФ 19 млн 563,048 тыс. тонн угля. За год рост импорта составил 15,4%.
В общем импорте угля на Украину за прошлый год РФ лидирует (62,09%). Доля закупок в США — 19,88% от общего импорта. Казахстан стал третьим крупнейшим поставщиком угля на Украину в 2021 году.
Экспорт угля в 2021 году составил 4,98 тыс. тонн. Преимущественно Украина отправляла уголь в Словакию, Венгрию и Болгарию.
Ранее на Украине признали, что запасы топлива в стране критически малы.
Из-за дефицита угля на электростанция в стране стали проводить веерные отключения электроэнергии под предлогом ремонта электросетей.