Песков подчеркнул, что основные разногласия между Россией и Украиной связаны «именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских соглашений со стороны Киева».
«Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», — сказал представитель Кремля.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз захотел выступить посредником в переговорах Украины и России. Он пригласил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбул.
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В Кремле подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и Киев должен вести переговоры с представителями ЛДНР.
В 2014 году Киев начал военную операцию против республик Донбасса, которые после госпереворота заявили о независимости. Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в формате «нормандской четвёрки» подписала Минские соглашения по урегулированию конфликта. Стороны заключили перемирие, но перестрелки на линии разграничения продолжаются.
Москва неоднократно отмечала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию ситуации.