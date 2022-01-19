Москва приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости 19 января

Песков подчеркнул, что основные разногласия между Россией и Украиной связаны «именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских соглашений со стороны Киева».

«Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз захотел выступить посредником в переговорах Украины и России. Он пригласил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбул. «А они тут ни при чем». Турецкий эксперт о том, зачем Эрдоган продает Украине Байрактары © president.gov.ua



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211208/1032833869.html что Россия не является стороной данного конфликта.

В Кремле подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и Киев должен вести переговоры с представителями ЛДНР.

В 2014 году Киев начал военную операцию против республик Донбасса, которые после госпереворота заявили о независимости. Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в формате «нормандской четвёрки» подписала Минские соглашения по урегулированию конфликта. Стороны заключили перемирие, но перестрелки на линии разграничения продолжаются.

Москва неоднократно отмечала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию ситуации.