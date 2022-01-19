Бывший президент Украины Петр Порошенко 18 января заявил американскому телеканалу CNN, что обвинения в госизмене против него являются политически мотивированным преследованием

«Путин заплатит»: Порошенко пригрозил РФ оружием с Запада © REUTERS, Gleb Garanich

По его словам, причиной стало то, что в конце 2021 года, судя по опросам, его партия «Европейская солидарность» стала набирать популярность в отличие от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Ее показатели заметно ухудшились из-за некомпетентности чиновников, больших проблем в экономике, энергетике и безопасности, отметил Порошенко.

Он заверил, что ряд политиков, активистов, независимых журналистов называют обвинения «фарсом и абсурдом».

Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них впоследствии закрыли.