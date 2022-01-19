Поправки в конституции Белоруссии, которые планируется принять в феврале, позволяют России разместить на территории Белоруссии ядерное вооружение, заявил представитель Госдепартамента США в ходе брифинга 18 января

«Проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах Белоруссии разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных российских сил», — заявил представитель Госдепа.

По его словам, изменения в конституции Белоруссии включают поправку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии». МИД РФ не исключил возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Когда лидер, такой, как Лукашенко, говорит о ядерном оружии, необходимо быть внимательными», — заключили в Госдепе.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько пояснил, что в проекте изменений в конституцию Белоруссии нет пункта о возможном размещении на ее территории ядерного оружия РФ. Однако страны могли бы об этом договориться, исходя из обязательств в рамках ОДКБ и Союзного государства, указал он.

Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру отметил, что России объективно нет смысла размещать в Белоруссии ядерное оружие. По его словам, в Белоруссии Россия могла бы разместить ракеты средней дальности, договоры о которых пока что не дезавуированы, а что касается комплексов малой дальности вроде «Искандера» (до 300 км), то они «и из Калининграда накрывают все, что России необходимо в той же самой Польше».