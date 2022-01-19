Бывший президент Украины Петр Порошенко 18 января в прямом эфире телеканала CNN поблагодарил союзников страны за поддержку и подчеркнул, что Украину следует делать еще сильнее

Зеленский одержал тактическую победу над Порошенко - Бортник © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Он напомнил, что кроме того, на Украину прибыл с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Считаем, что госсекретарю Блинкену было бы важно встретиться не только с президентом Зеленским, но и со всеми демократическими силами. <…> Должны сейчас увеличить цену, которую благодаря "адским санкциям" против него заплатит [президент РФ Владимир] Путин. Благодаря значительному увеличению оборонного потенциала Украины — здесь погибнут тысячи россиян. Нам не нужны здесь солдаты НАТО, но мы точно будем защищать нашу землю. Следует также остановить "Северный поток 2"», — добавил политик.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту «Киев», по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. Политик провел митинг и направился в суд.

Печерский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения. Позднее суд объявил перерыв для ознакомления защиты с материалами дела.

Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.