«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», — пояснили в МИД РФ.
Ранее Поклонская показала видеозапись того, как в ее дом в Крыму пытался проникнуть гражданин Украины.
В 2014 году, во время Крымской весны, Поклонская была прокурором Крыма.
В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку «Единой России». В 2018 году она проголосовала против проекта закона о повышении пенсионного возраста, когда он проходил первое чтение. Позднее Поклонская отказалась баллотироваться в новый созыв Госдумы.
В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом РФ в Республике Кабо-Верде.