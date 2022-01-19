Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская не будет исполнять обязанности посла РФ в островном государстве Кабо-Верде, сообщили 19 января в пресс-службе МИД РФ

«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», — пояснили в МИД РФ.

Ранее Поклонская показала видеозапись того, как в ее дом в Крыму пытался проникнуть гражданин Украины. Поклонская показала видео с «незваным гостем» с Украины © Поклонская/Instagram

В 2014 году, во время Крымской весны, Поклонская была прокурором Крыма.

В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку «Единой России». В 2018 году она проголосовала против проекта закона о повышении пенсионного возраста, когда он проходил первое чтение. Позднее Поклонская отказалась баллотироваться в новый созыв Госдумы.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом РФ в Республике Кабо-Верде.