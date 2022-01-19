На брифинге в Госдепе чиновники выразили опасения, что Белоруссия «может сыграть роль в планируемом Россией вторжении на Украину».
«Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Белорусии под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера», — заявил представитель Госдепа.
Накануне подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Проверка пройдет в два этапа. С 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость — 2022».
Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. В Киеве сначала опровергали подобные публикации, затем согласились с ними и потребовали больше оружия для Украины.
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не стремится нападать ни одну страну, а подобные заявления необоснованные и алармистские. В МИД РФ неоднократно отмечали, что Украина нарастила войска у линии соприкосновения в Донбассе, а накачка страны оружием лишь подталкивает Киев к силовому решению конфликта.