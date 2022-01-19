В Госдепартаменте США предположили, что Россия может использовать для «вторжения на Украину» военных, участвующих в совместных с Белоруссией учениях «Союзная решимость-2022»

На брифинге в Госдепе чиновники выразили опасения, что Белоруссия «может сыграть роль в планируемом Россией вторжении на Украину». Госдеп отреагировал на заявления Шойгу по Украине © Public domain / Loren

«Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Белорусии под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера», — заявил представитель Госдепа.

Накануне подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Проверка пройдет в два этапа. С 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость — 2022».

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. В Киеве сначала опровергали подобные публикации, затем согласились с ними и потребовали больше оружия для Украины.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не стремится нападать ни одну страну, а подобные заявления необоснованные и алармистские. В МИД РФ неоднократно отмечали, что Украина нарастила войска у линии соприкосновения в Донбассе, а накачка страны оружием лишь подталкивает Киев к силовому решению конфликта.