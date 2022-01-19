«Я не думаю, что в ближайшие месяцы, даже если на Украине будет вооруженный конфликт, будет вооруженный конфликт на нашей собственной территории», — сказал Херем.
В то же время, по мнению командующего, в ситуации с Украиной «все движется в направлении вооруженного конфликта».
«Я не думаю, что Украине нужно делать что-либо, кроме того, что она существует, все движется в направлении вооруженного конфликта», — заявил он.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.