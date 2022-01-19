Вооруженный конфликт с Россией на территории Эстонии в ближайшее время маловероятен. Такую точку зрения высказал 19 января командующий Силами обороны республики генерал-лейтенант Мартин Херем в утренней программе «Радио 2»

Эстония хочет забрать у России часть территории © Shane MacClure / flickr.com

В то же время, по мнению командующего, в ситуации с Украиной «все движется в направлении вооруженного конфликта».

«Я не думаю, что Украине нужно делать что-либо, кроме того, что она существует, все движется в направлении вооруженного конфликта», — заявил он.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.