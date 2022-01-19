«Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной», — заявил Калын.
Пресс-секретарь также сообщил, что Эрдоган намерен посетить Украину в ближайшие недели. По его словам, Стамбул будет «в тесном контакте с Россией, чтобы избежать любых военных действий, которые будут иметь серьезные последствия».
Эрдоган уже неоднократно пытался выступить посредником в конфликте на Украине.
Политолог Сергей Михеев отмечал, что президент Турции таким образом стремится заработать политические дивиденды для себя — играть более важную роль в диалоге с РФ и приобрести большее влияние на Украине. По его словам, попытка Эрдогана сыграть роль миротворца особенно странно выглядит на фоне продажи турецких беспилотников Украине.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.
Ранее состоялись переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности и нерасширению Альянса на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен идти на уступки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.