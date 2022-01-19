«На данный момент зафиксировано использование программы-вайпера для уничтожения данных WhisperGate в нескольких учреждениях, которые стали жертвами атаки. Таким образом, с высокой вероятностью можно утверждать, что дефейс (замена отображаемой информации) вебсайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки, направленной на нанесение как можно большего ущерба инфраструктуре государственных электронных ресурсов», — говорится в сообщении.
В ночь на 14 января подверглись кибератаке правительственные сайты Украины. В частности, не работали сайты МИД Украины, Минобразования, ГСЧС, Кабмина и приложение «Дия».
На Украине заявили о российском следе, при этом без каких-либо доказательств.