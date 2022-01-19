Она возмутилась, какое дело пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран.
«Это первый вопрос. Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка. Это всё можно охарактеризовать как провокативное поведение. Третий момент, мы теперь понимаем, что всё, что было сделано, то есть эти источники СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов, и Белый дом — это одна связка. Самое главное, это говорит об их вовлеченности во все аспекты, включая подготовку провокаций», — отметила Захарова.
Недавно Псаки заявила журналистам, что США якобы располагают информацией о планах России «эвакуировать» семьи своих дипломатов из Украины. В МИД РФ заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.