Во время видеообращения экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находился не в своем кабинете, откуда обычно вел трансляции, обратил внимание Telegram-канал «Милитарист» 18 января

Пользователи сети обратили внимание на ряд странностей видео — Назарбаев в официальной обстановке и окружен флагами Казахстана, но раньше он вел трансляции из другого кабинета. Эксперт по Казахстану рассказал о будущем и судьбе Назарбаева © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

«На видео послания Назарбаева народу виден не его основной кабинет, откуда он вел трансляции и принимал гостей. Что вызывает новые вопросы», — отмечает Telegram-канал.

Накануне Назарбаев записал видеообращение к народу, впервые за все время беспорядков в Казахстане. В своем видео Назарбаев назвал себя пенсионером и призвал народ поддержать Касым-Жомарта Токаева. Также экс-глава государства заявил, что находится в Нур-Султане на «заслуженном отдыхе».

Ранее звучали предположения, что Назарбаев находится в Киеве, ОАЭ или его уже нет в живых. Пресс-секретарь Елбасы утверждает, что он не покидал Нур-Султан.