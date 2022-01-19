«Нынешний президент не вечен, придут новые люди. Кто они будут? Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране, они практически видны», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии заявил, что нынешнее поколение политиков должно дать возможность новому поколению прийти к власти «спокойно, без шума, без пыли, начиная снизу, с середины, сверху».
По словам Лукашенко, для этого в Белоруссии есть необходимые рычаги, в частности Всебелорусское народное собрание.
Он заверил, что в этот раз не выберут «случайного президента», как в 90-е, когда люди «не знали, что делать, увидели нарастающую коррупцию, бандитизм — и воткнулись в Лукашенко».
В феврале в Белоруссии должен состояться конституционный референдум. Ранее проект поправок к конституции был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря. Согласно проекту, президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.