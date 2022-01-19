Парламентарий приложил карту с маршрутом британских транспортников, на которой видно, что самолеты делают крюк, облетая территорию Германии.
«На самом деле самолеты летели мимо, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить "Северный Поток-2" по пути», — отметил он.
Также Гончаренко привел вымышленный диалог, в котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает «чуть позже» разобраться с газопроводом.
Накануне стало известно, что Великобритания поставила на Украину партию вооружений. Транспортный самолет Королевских ВВС приземлился в Киеве с грузом легкого противотанкового оружия.