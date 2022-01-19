Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 18 января в своем Telegram в шутку объяснил, что проложенный самолетами ВВС Великобритании курс для поставок вооружения на Украину мимо Германии связан с желанием британских пилотов разбомбить российский газопровод «Северный поток-2»

Скандалист Гончаренко начал торговать антисептиком с Кремлём © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

«На самом деле самолеты летели мимо, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить "Северный Поток-2" по пути», — отметил он.

Также Гончаренко привел вымышленный диалог, в котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает «чуть позже» разобраться с газопроводом.

Накануне стало известно, что Великобритания поставила на Украину партию вооружений. Транспортный самолет Королевских ВВС приземлился в Киеве с грузом легкого противотанкового оружия.