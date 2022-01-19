На подконтрольную Украине территорию Донбасса прибыли боевики из «Правого сектора»*, сообщил 18 января замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости

О местонахождении боевиков сообщила Народная милиция ДНР.

«Вскрыто нахождение в зоне ответственности первого отдельного батальона морской пехоты 36-ой бригады (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в районе населенного пункта Павлополь членов ДУК "Правый сектор"», — рассказал Басурин.

По данным Народной милиции, боевиков сопровождают офицеры ВСУ и съемочная группа украинского «5 канала» (связан с Порошенко. — Ред.) Причем в ходе съемок националисты представляются военнослужащими. Как «Правый сектор»* забыл, а затем вспоминал бой 20 апреля 2014-го под Славянском © wikimedia.org

Ранее еще 20 боевиков «Правого сектора» обнаружили в районе подконтрольного Киеву Новгородского и в районе Марьинки. В ДНР не исключают, что возможны провокации в направлении Горловки.

Также Народная милиция сообщила, что Киев продолжает стягивать в Донбасс военную технику и боеприпасы.

Во время госпереворота 2014 года боевики националистического движения «Правый сектор» участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, затем — в подавлении протестов на востоке Украины.

* Деятельность организации запрещена в РФ