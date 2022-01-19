Советник главы Офиса президента и спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович уволился с обеих должностей из-за разбитых иллюзий. Такое мнение 18 декабря выразил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

Арестович уволился из Офиса президента и ТКГ по Донбассу © Алексей Арестович/Фейсбук

По его словам, у Арестовича была иллюзия того, что он может что-то поменять в переговорном процессе и может сделать на этом карьеру. Сегодня его «иллюзии разбиты и он понимает, что дальше смысла ему в этой команде находиться нет».

На должности внештатного советника главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности Арестович находился с 1 декабря 2020 года. На должности спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу Арестович был ещё дольше — с 28 октября 2020 года.