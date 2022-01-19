«Насколько я понимаю, Алексей перестал влиять на любые процессы, которые касались минской информационной политики. Невовлеченность его в процесс принятия решений и является главной причиной, почему Арестович уходит. Кроме того углубляется кризис между, условно говоря, правыми и президентом. Арестович в такой ситуации, когда он ни на что не влияет, не хочет быть своего рода козлом отпущения», — отметил эксперт.
По его словам, у Арестовича была иллюзия того, что он может что-то поменять в переговорном процессе и может сделать на этом карьеру. Сегодня его «иллюзии разбиты и он понимает, что дальше смысла ему в этой команде находиться нет».
На должности внештатного советника главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности Арестович находился с 1 декабря 2020 года. На должности спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу Арестович был ещё дольше — с 28 октября 2020 года.