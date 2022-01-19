Президент Украины Владимир Зеленский мог бы добиться трехсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и американским коллегой Джозефом Байденом, обменяв место за столом на гарантию внеблокового положения Украины. Об этом 18 января в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник

НАТО стремится оккупировать Украину - Володин © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Он также отметил, что Киеву необходимо предложить какой-то интересный компромисс, который был бы одновременно интересен и России, и США. По его словам, это мог бы быть «компромисс по Минским соглашениям, экономической развязке и по внеблоковости страны, которую можно было закрепить в письменной форме, чтобы снять напряжение вокруг участия НАТО».

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогу всех последних переговоров на наивысшем уровне между Россией и США вышел с заявлением, что украинский лидер предложил трехсторонние переговоры со своим участием. Он отметил, что США якобы заинтересовались украинским предложением. Официальной реакции США пока не поступило. В Кремле заявили, что не знают о таком предложении.