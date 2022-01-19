«Какой смысл нашего участия, если мы все равно ничего не решаем. По результатам войны 2014-2015 года мы побежденные. Мы потеряли территорию и суверенитет. Многие политические, экономически, финансовые процессы и вопросы безопасности в нашей стране находятся под внешним влиянием. То есть нам нечем торговать в данной ситуации. Чтобы попасть за этот стол переговоров, необходимо купить билет за этот стол переговоров», — сказал эксперт.
Он также отметил, что Киеву необходимо предложить какой-то интересный компромисс, который был бы одновременно интересен и России, и США. По его словам, это мог бы быть «компромисс по Минским соглашениям, экономической развязке и по внеблоковости страны, которую можно было закрепить в письменной форме, чтобы снять напряжение вокруг участия НАТО».
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогу всех последних переговоров на наивысшем уровне между Россией и США вышел с заявлением, что украинский лидер предложил трехсторонние переговоры со своим участием. Он отметил, что США якобы заинтересовались украинским предложением. Официальной реакции США пока не поступило. В Кремле заявили, что не знают о таком предложении.