Украинцам нужно морально подготовиться к «агрессии России», заявил 18 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает 24.tv.ua

Кулеба призвал жителей Украины не поддаваться панике, поскольку «ситуация под контролем». «Украина продержится несколько недель». В Киеве эксперты и дипломаты обсудили угрозу Третьей Мировой © скриншот видео Український кризовий медіа-центр

«Наш сегодняшний разговор подтвердил, что мы выступаем единым дипломатическим фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Я прошу не поддаваться панике. Помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим», — заявил глава МИД на брифинге после встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли.

По словам министра, власти Украины делают все, чтобы не допустить «вторжения» войск РФ, и подключили к «сдерживанию Москвы» мировое сообщество.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессии». В Москве подчеркивали, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.