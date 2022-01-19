Официальный Киев отложил вопрос подписания новых газовых контрактов, поскольку ждет итогов переговоров России и США. Об этом 18 января в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник

Блинкен спешит в Киев, чтобы успеть до войны - Бортник © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По его словам, Киев ждет политической развязки, чтобы получить понимание, как выстраивать экономические отношения.

Также Бортник ранее заявил, что Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит срочный незапланированный визит в Киев, поскольку до эскалации ситуации с Украиной осталось две недели. Кроме того он отметил, что эвакуация разных иностранных посольств в Киеве началась еще в декабре.