«Ждут развязки военно-политической. Все сегодня ждут этой развязки. Сегодня мы видим, как бежит западный капитал из Украины. Мы видим курс валют на улице. Мы видим, что происходит с облигациями внутреннего государственного займа — 5 млрд гривен (около 14 млрд рублей) потеряли за два месяца фактически», — заявил эксперт.
По его словам, Киев ждет политической развязки, чтобы получить понимание, как выстраивать экономические отношения.
Также Бортник ранее заявил, что Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит срочный незапланированный визит в Киев, поскольку до эскалации ситуации с Украиной осталось две недели. Кроме того он отметил, что эвакуация разных иностранных посольств в Киеве началась еще в декабре.