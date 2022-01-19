Пятому президенту Украины и депутату Рады Петру Порошенко не объявили меру пресечения по угольному делу, обвиняя его в государственной измене, поскольку в стране начался дипломатический аншлаг. Такое мнение 18 декабря выразил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

«У нас в последние дни наблюдается дипломатический аншлаг — вчера министры иностранных дел ФРГ и Канады, вчера и сегодня двухпартийная делегация конгресса республиканцы и демократы и там очень знаковые фигуры, а завтра будет Блинкен. В таких условиях принимать достаточно жесткое решение Петру Порошенко не очень комфортно, потому что можно получить дополнительную критику со стороны западных партнеров… Я считаю, что власть одержала тактическую победу, поскольку она уже смогла подсадить Порошенко на прокурорско-следственный-судебный крючок», — сказал Бортник.

Эксперт отметил, что, возможно, это дипломатическая пауза, которую власти взяли на период, пока не уедут гости. Кроме того, Бортник считает, что теперь Порошенко будет жить по распорядку следователей, прокуроров и судей. Зачем Блинкену срочно понадобился визит в Киев и Берлин. И при чем тут Порошенко? © REUTERS, Andrew Harnik

Порошенко вернулся на Украину из своего зарубежного дипломатического турне утром 17 января. Сразу после прибытия он самостоятельно отправился в суд на избрание ему меры пресечения. Спустя 12 часов рассмотрения судом вопроса, мера пресечения так и не была выбрана. Председательствующий судья после четырех с лишним часов размышлений в совещательной комнате решил перенести суд на 19 января.

Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента. Прокуратура просит арест или залог в 1 млрд гривен (около 2,8 млрд рублей).