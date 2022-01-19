Президент Украины Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании в 2019 году не уточнял, что эпоха бедности при нем должна закончиться в украинских семьях. Такое мнение 18 января выразил политический эксперт Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш»

«Когда Зеленский говорил, что наступит конец эпохи бедности, он же не говорил, что у вас наступит. Он подразумевал, что у него, его команды. Судя по всем приметам и журналистским расследованиям, которые мы имеем, у команды президента и персонально у президента не только наступил конец эпохи бедности, но и настала эпоха очень большого достатка благодаря всем нам», — отметил Корнейчук. Бюджет бедности: украинцам предрекли нищету в новом году © Украина.ру

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская оговорилась в интервью, заявив, что на ужин готовит скумбрию ценой 8 гривен (21,6 руб.) за килограмм.

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко предположил, что из-за инфляции правительство Украины может задействовать адресные выплаты неимущим гражданам, в том числе в форме талонов на продукты.