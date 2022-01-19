Украинский народ чувствует безнаказанность бывшего президента Украины Петра Порошенко за его политику, которая привела к войне и экономическому упадку, поэтому вслед за отказом избрать его вновь последовал запрос на реванш. Такое мнение 18 января в эфире телеканала «Наш» выразил экономист Алексей Кущ

«Я бы не упрощал ситуацию с Порошенко, как попытку какой-то расправы с ним. Потому что никогда бы власть не использовала эту технологию просто ради пиара или тактических вещей. То, что сейчас происходит с Порошенко, это все так называемый синдром отложенного импичмента. То есть проблема от того, что в Украине нет реальной процедуры импичмента», — заявил эксперт.

По его словам, уже традиционно на Украине сначала происходит электоральный импичмент, а потом «в обществе зреет колоссальный запрос на ощущение реванша за прошлое». «Бойко или Порошенко». Золотарев о том, кого выберет Зеленский в качестве спарринг-партнера © Facebook, Золотарев Андрей

Ранее политический эксперт Дмитрий Корнейчук назвал президента Владимира Зеленского и экс-главу государства Петра Порошенко политическими трупами, которых ненавидит вся Украина.

Порошенко вернулся на Украину из своего зарубежного дипломатического турне утром 17 января. Сразу после прибытия он самостоятельно отправился в суд на избрание ему меры пресечения. Спустя 12 часов рассмотрения судом вопроса, мера пресечения так и не была выбрана. Председательствующий судья после четырех с лишним часов размышлений в совещательной комнате решил перенести суд на 19 января.

Порошенко обвиняют в госизмене. Ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента. Прокуратура просит арест или залог в 1 млрд гривен (около 2,8 млрд рублей).