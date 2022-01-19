Президента Украины Владимира Зеленского и бывшего гаранта Петра Порошенко все украинцы ненавидят одинаково сильно. Такое мнение 18 января выразил политический эксперт Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш»

«Два политических трупа (Порошенко и Зеленский — ред.), которых ненавидит вся страна. И рейтингами нас не обманешь. Можно рисовать любые рейтинги, но это все до выборов. Я прекрасно знаю, как рисуется вся социология… Два политических трупа заняты тем, как сделать так, чтобы на парламентских выборах в 2023 году, которые являются для них ключевыми, завести максимально большие фракции в парламент», — сказал эксперт.

При этом Корнейчук отметил, что, так как у Порошенко и Зеленского низкие рейтинги, им нужно провести мобилизацию электората друг у друга. Чем закончится «дипломатическая пауза» в деле Порошенко? © AP, Efrem Lukatsky

Ранее украинский политолог Руслан Бортник также выразил мысль, что Владимир Кличко может победить на президентских выборах Украины, если окажется во втором туре с нынешним главой государства Владимиром Зеленским.