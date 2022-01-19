Эвакуация разных иностранных посольств в Киеве началась еще в декабре. Об этом 18 января в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник

Блинкен спешит в Киев, чтобы успеть до войны - Бортник © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Ранее в New York Times вышел материал с информацией о том, что семьи российских дипломатов якобы покидают Украину. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что ни посольство РФ, ни посольства других стран не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников.