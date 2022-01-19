«Скажу вам по большому секрету, в Киеве сегодня полно полуэвакуированных посольств. Что отъезд или сокращение численности посольств и западных государств началось еще в декабре. Более того, во многих посольствах сотрудники находятся в режиме эвакуационной готовности. На чемоданах сидят. В течение двух часов они должны быть готовы эвакуироваться. Они так оценивают», — сказал эксперт.
Ранее в New York Times вышел материал с информацией о том, что семьи российских дипломатов якобы покидают Украину. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что ни посольство РФ, ни посольства других стран не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников.