Бывший президент Украины и депутат Рады Петр Порошенко, который считает себя главным украинским патриотом, на самом деле в быту говорит по-русски, а не украинском языке, как неоднократно об этом заявлял. Об этом 18 января в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник

Оба хуже: украинцы обсудили борьбу Зеленского с Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Петра Алексеевича прижимает ситуация, он сразу переходит на родной язык. И имеется в виду матерный, а не русский язык. Он переходит на матерный язык будь то в общении с водителем или с окружающими», — сказал Бортник

В декабре прошлого года, уворачиваясь от вручения повестки следователями Государственного бюро расследований Украины, Порошенко резко отреагировал на обстоятельства и перешел на русский язык, выругавшись в сторону своих водителей. Кроме того, по возвращении на родину из месячного дипломатического турне по Европе Порошенко прибыл в суд возле которого, увидев журналистов, снова выругался по-русски.