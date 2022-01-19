«Он русскоязычный человек. Когда Петра Алексеевича прижимает ситуация, он сразу переходит на родной язык. И имеется в виду матерный, а не русский язык. Он переходит на матерный язык будь то в общении с водителем или с окружающими», — сказал Бортник
В декабре прошлого года, уворачиваясь от вручения повестки следователями Государственного бюро расследований Украины, Порошенко резко отреагировал на обстоятельства и перешел на русский язык, выругавшись в сторону своих водителей. Кроме того, по возвращении на родину из месячного дипломатического турне по Европе Порошенко прибыл в суд возле которого, увидев журналистов, снова выругался по-русски.