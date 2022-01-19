«Возникшая ситуация на Украине и вокруг нее — это приоритетное направление для МИДа. Как многие догадались, у нас есть четкий план действий на случай изменения (ситуации на Украине — ред.)», — сказано в материале.
В публикации говорится, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает агрессию Москвы по отношению к Киеву неприемлемой, поэтому любое вторжение России на территорию Украины повлечет за собой последствия.
Накануне главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов распространил информацию из собственных источников о том, что Британия начала поставки на Украину противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 мм. Он отметил, что это идеальное оружие для поражения любых типов российских танков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что сведения об отправке на Украину трех британских самолетов с вооружением не способствуют снижению напряженности.
В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной. Москва неоднократно отвергала подобные данные. В конце декабря 2021 года во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заметил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.