Ситуация на Украине является ключевым вопросом во внешней политике Великобритании, в связи с чем правительство Соединенного Королевства следит за обстановкой на российско-украинской границе. Об этом 19 января сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя британского министерства иностранных дел (МИД)

Украина признала победу РФ в переговорах с США © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В публикации говорится, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает агрессию Москвы по отношению к Киеву неприемлемой, поэтому любое вторжение России на территорию Украины повлечет за собой последствия.

Накануне главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов распространил информацию из собственных источников о том, что Британия начала поставки на Украину противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 мм. Он отметил, что это идеальное оружие для поражения любых типов российских танков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что сведения об отправке на Украину трех британских самолетов с вооружением не способствуют снижению напряженности.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной. Москва неоднократно отвергала подобные данные. В конце декабря 2021 года во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заметил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.