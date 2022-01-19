Трагические события, произошедшие в Казахстане в начале января, могут стать стартом новой жизни страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру алмаатинец, публицист Святослав Голиков

«Как минимум понимание есть. Об этом говорит выступление президента Токаева 11 января, в котором он честно признает, что «произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее, провальной деятельностью некоторых государственных органов…», и далее по тексту дает вполне объективный анализ сложившейся ситуации», — констатировал эксперт.

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Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев

попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.