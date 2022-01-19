Алмаатинец, публицист Святослав Голиков в интервью изданию Украина.ру прокомментировал, как январские события, развернувшиеся в стране повлияют на политическое будущее действующего президента Касыма-Жомарта Токаева

«На сегодняшний день перспективы Токаева выглядят весьма неплохо, в том числе, разумеется, с прицелом на очередные президентские выборы 2024 года. Однако очень многое зависит от двух очевидных факторов», — сказал эксперт.

На его взгляд, первое, что сейчас нужно Токаеву — это положительный консенсус на его счет в истеблишменте. Ведь ранее, когда формально власть принадлежала ему, но фактически оставалась в руках экс-главы государства Нурсултана Назарбаева, Токаев не был авторитетом.

«В течение предыдущих 2,5 лет президентства Токаева его инициативы и указания нередко откровенно саботировались и в квазигосударственных корпорациях, и непосредственно в государственном аппарате. Однако январские события внесли серьезные коррективы в ситуацию, и шансы на превращение Токаева в реальный центр притяжения, думаю, все-таки есть», — заключил публицист.

Второй «козырь», который в обязательном порядке нужен нынешнему лидеру Казахстана, подчеркнул Голиков, это реализованный им же проект «нового Казахстана».

«Сложность ситуации в том, что в стране накопилось огромное множество проблем, и на голом популизме сейчас не выехать, граждане хотят конкретных результатов. Но хватит ли профессиональных компетенций у практических реализаторов президентской концепции? Т.е. президента Токаева могут банально подвести исполнители, причем даже безо всякого злого умысла», — резюмировал эксперт.

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Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев

попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.