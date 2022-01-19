О растущем недовольстве в казахстанском обществе было известно довольно давно, однако до точки кипения ситуация дошла только сейчас, и тому обязательно есть логическое объяснение. Заявил в интервью изданию Украина.ру алмаатинец, публицист Святослав Голиков

«Почему этот вулканический выплеск произошел именно сейчас, остается пока гадать, но первой на ум приходит мысль, что толчком могло послужить резкое ухудшение здоровья Нурсултана Назарбаева (экс-президента страны, фактически сохраняющего власть — ред.). Далее, можно в принципе допустить, что заговорщики ситуативно воспользовались массовыми протестами, однако есть основания предполагать, что акция могла быть подготовлена заблаговременно», — сказал эксперт.

Клубок проблем: Жириновский назвал причины «казахстанского вопроса» © РИА Новости, Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

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Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев

попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.